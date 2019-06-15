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  3. Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış

Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış

Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış

Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Gökhan Ş. (34), polis tarafından otomobilde uyurken yakalandı. Gökhan Ş. polislere, "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok sessiz bir yer, beni nasıl buldunuz?" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dağ Yolu'nda meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen Gökhan Ş.'yi, dağ yolunda otomobilde arkadaşı Ahmet U. (36) ile birlikte uyurken yakaladı. 5 ayrı suç kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası olan Gökhan Ş. ile Ahmet U., gözaltına alındı. Polisleri karşısında gören Gökhan Ş., "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok ıssız bir yer, beni nasıl buldunuz?" dedi.

Şüphellierin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 3 ecstasy hap, 12 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve başka kişilerin adına düzenlenen 2 sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ş. tutuklandı, Ahmet U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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