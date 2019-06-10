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10 Haziran 2019 Pazartesi 07:34 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 07:34

Ceylanpınar'da tarım arazisine yıldırım düştü, 10 bin dönüm ekini kül etti

Ceylanpınar'da tarım arazisine yıldırım düştü, 10 bin dönüm ekini kül etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, tarım arazisine yıldırım düşmesi çıkan yangında 10 bin dönüm ekin kül oldu.

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme mahallesinde buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekili alanlarda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma da yangına TOMA´larla müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında buğday ekili yaklaşık 10 bin dönüm alan kül oldu.

(DHA)

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