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  3. Çeşme'de 82 göçmen yakalandı

Çeşme'de 82 göçmen yakalandı

Çeşme'de 82 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 82 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Alev Adası açıklarında tespit ettikleri 2 şişme botu müdahale ederek durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri; Suriye, Filistin ve Yemen uyruklu 82 göçmeni Çeşme İskelesine getirdi. Göçmenlerin bir bölümü, ıslanan giysilerini iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı. Yorgun ve uykusuz olan göçmenlerden bir çoğu, iskelede bulunan çadırda ve iskelede uyuyakaldı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

AA

 

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