'Cenazeyi kim defnedecek' kavgası çıktı: Polis havaya ateş edip, biber gazı sıktı

Adıyaman'da akrabalar arasında 'cenazeyi kimin defnedeceği' konusunda kavga çıkınca ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Cenazenin polis gözetiminde Kahta ilçe merkezinde defnedileceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Cenazeyi kimin defnedeceği ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından güvenlik görevlileri ve polis kavgaya müdahale etti.

KAVGAYA ONLARCA KİŞİ KARIŞTI

İlerleyen dakikalarda kavja daha da büyüdü. Taraflar birbirine tekmeler ve yumrukların yanı sıra taş ve sopalar ile saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

POLİS OLAYA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açıldı. Biber gazıyla kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar kontrol altına alındı. Kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden tabanca çıktığı öğrenildi.