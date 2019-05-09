'Cenazeye gittim evimi soydu'

Neslihan KESKİN

İstanbul’da boşanma aşamasında olan 7 yıllık evli Coşkunseven çifti ayrı evlerde yaşıyordu. İddiaya göre annesinin vefatı için 17 Şubat’ta İsviçre’ye giden Nastassia Coşkunseven’in evinden ziynet eşyaları çalındı. Genç kadın ünlü göz doktoru olan kocası Efekan Coşkunseven’le şoförünü hırsızlıkla suçlayıp İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçesinde şöyle dedi: “Eşimden ayrı çocuklarımla yaşıyorum. İsviçre’den bir ay sonra döndüğümde evdeki ziynet eşyalarımla paralarım alınmıştı. Site yönetimi İsviçre’ye gittikten iki gün sonra Efekan Coşkunseven ile şoförü Kadir Çırak’ın yanlarında getirdikleri çilingirle eve girdiklerini söyledi. Bu işi ellerine beyaz plastik eldiven giyerek profesyonelce yapmışlar.”

2 ay yaklaşamayacaK

Efekan Coşkunseven’in kendisini tehditle sindirmeye çalıştığını ve ekomik açıdan da zor durumda bırakmak için değerli eşyalarını çaldığını öne süren genç kadın, “Beni psikolojik ve ekonomik şiddet kurbanı yaparak çocukların velayetlerini kendisine bırakmamı, sonra da Türkiye’den gitmemi sağlamaya çalışmakta” dedi. Mahkeme, Efekan Coşkunseven ve şoförü aleyhine 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.