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  3. Cenazeye giden minibüs takla attı: 2 yaralı

Cenazeye giden minibüs takla attı: 2 yaralı

Cenazeye giden minibüs takla attı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cenazeye giden minibüs takla attı, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan Ordu’ya gitmekte olan 67 TF 496 plakalı minibüs Tosya ilçesi Zincirlikuyu Mevki’i yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 7 kişiden 2’si yaralandı. Kazada yaralanan Hasan Ada ve Dilek Ada olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsün İstanbul’dan Ordu’ya cenazeye gittiği öğrenildi.

Kazanın ardından D-100 Karayolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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