Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6773
  • 7,3026
  • 338.799
  • 88617.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Cenaze defni sonrası tabut böyle imha edildi

Cenaze defni sonrası tabut böyle imha edildi

Cenaze defni sonrası tabut böyle imha edildi

Zonguldak’ta iki yıldır tedavi gördüğü hastalık sebebiyle yaşamını yitiren kişinin konulduğu tabut, tedbir amaçlı cenaze defni sonrası yakılarak imha edildi.

Kent merkezinde iki yıldır tedavi gördüğü hastalıktan hayatını kaybeden bir kişi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında özel kıyafetlerle mezarlığa gelen ekipler tabutla birlikte cenazeyi kabristana götürdü. Cenaze aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede son dönemde alınan sıkı tedbirler uygulandı. Tabut ise ekipler tarafından yakılarak imha edildi.


'Araba benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim'

'Araba benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Kuzey Kore'nin dünyadan gizlenen yüzü