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2019 yılında cemre düştü mü?

2019 yılında cemre düştü mü"

Türk kültüründe ve mitolojisine önemli bir yeri olan cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Havaya, suya ve toprağa olmak üzere her yıl toplam 3 kere düşerek baharın habercisi olan cemre, bu yıl ilk düşüşünü 20 Şubat’ta gerçekleştirdi.

Cemrenin ne zaman düşeceği 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl havaya, suya ve toprağa olmak üzere toplam 3 kere düşen cemrenin bu yıl ne zaman düşeceği merak konusu oldu. 

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığının "ateş" veya "kor" anlamına gelmektedir. 2019 yılında cemrenin ilki 20 Şubat'ta havaya düştü.

İkinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.


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