2019 yılında cemre düştü mü?

Cemrenin ne zaman düşeceği 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl havaya, suya ve toprağa olmak üzere toplam 3 kere düşen cemrenin bu yıl ne zaman düşeceği merak konusu oldu.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığının "ateş" veya "kor" anlamına gelmektedir. 2019 yılında cemrenin ilki 20 Şubat'ta havaya düştü.

İkinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.