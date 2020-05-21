Celalettin Polat öldürüldü mü? Müge Anlı Celalettin Polat olayı nedir? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Müge Anlı tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen Celalettin Polat olayına dair araştırmalar hız kazandı. Dört çocuk babası Celalettin Polat Haziran 2009’da Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ki Cennet Pınar köyünde ortadan kayboldu. Kayıp kardeşlerinin akıbetini gelinlerine soran yakınlarına ise Celalettin Polat’ın yurt dışına gittiği ve 4-5 yıl gelmeyeceği söylendi. Celalettin Polat olayına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

CELALETTİN POLAT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?



Dört çocuk babası Celalettin Polat bundan 11 yıl önce Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ki Cennet Pınar köyünde ortadan kayboldu. Kayıp kardeşlerinin akıbetini gelinlerine soran yakınlarına ise Celalettin Polat’ın yurt dışına gittiği ve 4-5 yıl gelmeyeceği söylendi. Sabahattin Polat, kendisini 9 ay önce birinin aradığını ve telefondaki sesin kardeşleri Celalettin Polat’ın öldürüldüğü ve köylerinde değirmen başında ki tandırın altına gömüldüğünü söylediğini iddia etti.

MÜGE ANLI CELALETTİN POLAT OLAYI NEDİR?



Selalettin Polat’ın eşinin kardeşi Sebahattin ve eşi Naciye Müge Anlı programına katılarak cinayetle ilgili açıklamalarda bulundu. Çift, Celalettin Polat'in cesedini bir çuvalda gördüğünü ancak korku nedeniyle sustuklarını ifade etti. Sebahattin Bey, Celalettin Polat'ın kendisinin kardeşi olan eşi tarafından ilaç verilerek öldürüldüğünü söyledi.