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  3. Çekmeköy'de tekstil fabrikasında korkutan yangın
01 Eylül 2020 Salı 17:44 | Son Güncelleme:

Çekmeköy'de tekstil fabrikasında korkutan yangın

Çekmeköy'de tekstil fabrikasında korkutan yangın
DHA

İstanbul Çekmeköy'de bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Atabey Caddesi'nde bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine fabrikada çalışanları hemen tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında itfaiye ekipleri, fabrikanın camlarını kırarak fabrika içindeki dumanın dışarı çıkmasını sağladı. Fabrika çalışanları yangına müdahale etme çalışmalarını izledi. Olay yerindeki polis ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Sağlık ekipleri ise bölgede hazır bulundu. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi.

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