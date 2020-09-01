Çekmeköy'de tekstil fabrikasında korkutan yangın

Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Atabey Caddesi'nde bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine fabrikada çalışanları hemen tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında itfaiye ekipleri, fabrikanın camlarını kırarak fabrika içindeki dumanın dışarı çıkmasını sağladı. Fabrika çalışanları yangına müdahale etme çalışmalarını izledi. Olay yerindeki polis ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Sağlık ekipleri ise bölgede hazır bulundu. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi.