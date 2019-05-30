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30 Mayıs 2019 Perşembe 17:41 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:41

Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın çıktı

Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın çıktı

Çekmeköy'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çekmeköy'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

(DHA)

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