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  3. Çatısına yıldırım düşen evde yangın çıktı

Çatısına yıldırım düşen evde yangın çıktı

Çatısına yıldırım düşen evde yangın çıktı

Yalova'da çatısına yıldırım isabet eden 3 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yalova'nın Termal ilçesinde şiddetli yağışın etkili olduğu sırada Birsen ve Emine Hilal Kafkaskıray'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 4 araçla Yalova ve Termal Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Evde bulunan 4 kişiyi tahliye eden ekipler, alevleri söndürüp soğutma çalışmasına başladı.

Olay yerinde inceleme yapan Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, binada hasara yol açan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

AA

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