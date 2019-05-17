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  3. Çatalca'da çekiciyle araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Çatalca'da çekiciyle araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Çatalca'da çekiciyle araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Çatalca'da çekiciyle bir aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Çatalca'daki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Arızalanan traktör çekiciye yüklenerek tamire götürülüyordu. Bu sırada önüne bir kamyonun çıktığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon kırınca çekiciyle çarpıştı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(DHA)

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