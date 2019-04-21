Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çankırı'da karı koca evlerinde ölü bulundu

Çankırı'da karı koca evlerinde ölü bulundu

Çankırı'da karı koca evlerinde ölü bulundu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Ekerbiçer çifti evlerinde ölü bulundu.

x

Alınan bilgiye göre, Kavak Mahallesi'nde Hasan (59) ile Ayşe Ekerbiçer'den (58) haber alamayan komşuları öğle saatlerinde çiftin evlerine gitti. Çiftin evden çıkmadığını fark eden komşuları içeri girdiklerinde Ekerbiçer çiftini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Hasan ve Ayşe Ekerbiçer'in cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği, kesin ölüm nedenlerinin ise otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü
Oğlunu kaybeden Eşref Kolçak zor günler geçiriyor
Serenay Aktaş ve Hakan Sabancı yeniden bir arada
Nilperi'nin Bebek'te gece yürüyüşü
Sinan Akçıl'ın eski sevgilisinden evliliğe ilk yorum
Bitkiler kuşkusuz ki görüntüleri ile bulundukları ortama güzellik katıyor. Bu güzelliği sıra dışı bi

Bitkilere şekil verirken eziyet mi ediyoruz?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ölüme ramak kala genç kızı polis kurtardı