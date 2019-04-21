Çankırı'da karı koca evlerinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kavak Mahallesi'nde Hasan (59) ile Ayşe Ekerbiçer'den (58) haber alamayan komşuları öğle saatlerinde çiftin evlerine gitti. Çiftin evden çıkmadığını fark eden komşuları içeri girdiklerinde Ekerbiçer çiftini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Hasan ve Ayşe Ekerbiçer'in cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği, kesin ölüm nedenlerinin ise otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

AA