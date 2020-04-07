Cani anne 4 yaşındaki oğlunu boğdu! 'Yapma anne' diye yalvarmış

Aynı binadaki kız kardeşini arayıp olayı anlattı. Teyzenin ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. İfadesinde kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için oğlunu boğduğunu söyleyen cani, minik Ali’nin defalarca “Anne yapma” diye yalvarıp, kurtulmak için çabaladığını anlattı. Nagihan K.’nin basketbol antrenörü olduğu, eşinin ise iş için yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

GERİYE CAMDAKİ BU RESİM KALDI



1. kattaki dairenin penceresinde minik A.S.K.’nin annesiyle çizdiği resmin asılı olduğu görüldü.

DHA