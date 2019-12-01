Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'den botlarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'den botlarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'den botlarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden üç bottaki 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişleri önleme çalışmaları kapsamında devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yabancı uyrukluların bulunduğu üç lastik botu durdurdu.

"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri Hıyarlık mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 17, Küçükkuyu beldesi açıklarında Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika uyruklu 34 kişiyi yakaladı. "TCSG 28" Bot Komutanlığı görevlileri de Burunucu mevkisi önlerinde 48 Afganistan uyruklu kişiyi alıp kıyıya getirdi.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA


Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Biriktirdiği eşyalarla köyde 'Nostalji Evi' kurdu

TANAP nerelerden geçiyor? İşte TANAP güzergahı..