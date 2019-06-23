Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ayvacık ilçesi Tuzla köyü yakınlarında meydana geldi. Tuzla köyünden, Kösedere köyüne giden Özkan Akdoğan (42) yönetimindeki 31 ABZ 939 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bekir Şen (44) yönetimindeki 59 EE 498 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 59 EE 498 plakalı araçta bulunan Bedirhan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülümser Çeterez (30), Vildan Can (69), Semra Şen (42), Berna Şen (16) ve Gözde Özkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Bekir Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA