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Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu

Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa Mahallesi ve çevresinde sağanak yağmur ile birlikte yağan dolu, meyve ve buğday tarlalarında zarara yol açtı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa Mahallesi ile çevre köylerinde sağanak yağmur ile birlikte yağan dolu meyve ve buğday tarlalarında zarara yol açtı.

Küçükpaşa Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında sağanak yağmur ile birlikte 10 dakika yağan misket büyüklüğündeki doluların yerleri beyaza bürüdüğünü söyleyen emekli gazeteci İbrahim Çubuk “Bundan 10 yıl öncede yine bu ayda böyle dolu felaketi yaşamıştık. Bugünkü dolu yağışı ile filiz sürüp yaprak açan üzüm,  erik ve ceviz ağaçlarında zarara yol açtı. Aynı zamanda ekili buğday tarlalarında zarar meydana getirdi. Allah beterinden saklasın” dedi.

(İHA)

 

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