Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'de askerleri taşıyan otobüs yan yattı: 7 yaralı

Çanakkale'de askerleri taşıyan otobüs yan yattı: 7 yaralı

Çanakkale'de askerleri taşıyan otobüs yan yattı: 7 yaralı

Bursa'dan gelip Çanakkale'de düzenlenen törene katılan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yedi asker hafif yaralandı.

Bursa'dan gelip Çanakkale'de düzenlenen törene katılan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yedi asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Kara Savaşlarına katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat ilçesindeki Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Bursa Jandarma Komutanlığında görevli askerler, törenin ardından Bursa'ya dönüşe geçti. Askerleri taşıyan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 16 V 7879 plakalı otobüs, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Gürecialtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrilip yan yattı. Kazada yedi asker hafif yaralandı. Askerlerden ikisi tedbir amaçlı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beşi olay yerinde ayakta tedavi edildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Maksat Yarışmak Olsun ekibi yine yollardaydı.Anne ve oğluna en büyük gezegenin ismini sorduk. Aldığı

Yeni Gezegen Keşfeden Anne-Oğul

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor