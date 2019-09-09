Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7473
  • 6,349
  • 279.407
  • 100309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli ve Gülpınar köyleri sahilinde zeytinlik alanlarda yabancı uyrukluların saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgelere operasyon düzenledi. Yakalanan Afganistan uyruklu 97 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

1 yaşındaki kızına 1 milyon TL
Yılların dostluğu bitti! Sebebi ise çok şaşırttı
Berk Suyabatmaz boşanma sebebini ilk kez açıkladı
'Reklam arasında bebeğimi kaybettim'
Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı!
<p>Olay, saat 03.00 sıralarına Kadıköy´de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahi

Milli Sporcudan ´Yan Baktın´ Cinayeti! Görüntüler Ortaya Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Belmez Kasabası'nın uykularınızı kaçıracak gizemi

Yaban domuzları İstanbul'un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar