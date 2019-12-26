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  3. Çanakkale'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevine çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu ile Çam Burnu mevkilerinin açıklarında bazı kişilerin lastik botla seyrettiğini belirledi.

"TCSG-905" ve "TCSG-28" bot komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 82 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolunda işlemleri tamamlanan bu kişiler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA


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