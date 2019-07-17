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  3. Çanakkale'de 78 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 78 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 78 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 78 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Yasadışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ayvacık ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlıkları, 2 ayrı operasyonda 46'sı Afganistan, 32'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 78 kaçak göçmen yakaladı. Operasyon kapsamında H.O. isimli organizatörde gözaltına alındı. 1 minibüs ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör H.O.'nun ise jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA

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