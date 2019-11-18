Çanakkale'de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkeze bağlı Erenköy’de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 4 ayrı eve operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüpheli S.B.'nin evinde bin 800 litre, T.T.'nin evinde bin 900 litre, H.S.'nin evinde 3 bin 200 litre, M.D.'nin evinde 640 litre olmak üzere toplam 7 bin 540 litre şarap ele geçirildi.

Ele geçirilen şaraplar, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA