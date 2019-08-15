Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde helikopterin havadan tespit ettiği bot içerisinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'de Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurdu. 37 Afganistanlı, 13 Suriyeli ve 3 İran uyruklu toplam 53 kişi yakalandı. 53 kişiden 23'ünün erkek, 11'inin kadın ve 19'unun çocuk olduğu tespit edildi. Mülteciler sınır dışı edilmek üzere toplanma merkezine götürüldü.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sahneye koruma ordusuyla geldi
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı şoke etti!
Simge konseri terk edince yuhalandı
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Özçivit ailesi tatilde! Karan bebek ilk kez görüntülendi
<p>Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul´a gelen taraftar

İstanbul´da Süper Kupa Heyecanı! Taraftarlar Taksim´de Maç Saatini Bekliyor...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü firmaların logolarındaki sır ne?

Saros'un su altı güzellikleri büyülüyor