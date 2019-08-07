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  3. Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek iisteyen Afganistan ve İran uyruklu 44 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi´nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ahmetçe altı mevkiinde lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. `TCSG 28´ Bot Komutanlığı ekiplerince bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde Afganistan uyruklu 42, İran uyruklu 2 olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.

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