Çanakkale'de 43 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla seyrettiğini belirledi.
Ekipler, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakalayıp Küçükkuyu beldesine getirdi.
Yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA