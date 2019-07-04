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  3. Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden Yunanistan´ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan Afganistan uyruklu 41 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00 sıralarında Küçükkuyu beldesi açıklarında bir lastik botun Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, sahilden 1 mil açıkta durdurdukları lastik bot içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçağı yakaladı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.

DHA

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