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  3. Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen, bot motorunun arıza yapmasıyla sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık sahilinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollardan Yunanistan´ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler, motorun arıza yapmasıyla sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler, 158 Sahil Güvenlik hattını arayıp yardım istedi. Bölgede devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmeni kendi botlarına alıp, kıyıya çıkararak Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(DHA)

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