Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8014
  • 6,5642
  • 260.212
  • 93.499
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan Afganistan ve İran uyruklu toplam 40 kaçak yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe köyü sahilinde zeytinlikler arasında bir grup kaçağın Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığını tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 40 kaçak yakalandı. Olay yerinde bir de lastik bot ele geçirildi. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...
<h2 style='margin: 4px 0px 12px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align:

İstanbul´da İptal Edilen Seçim 23 Haziranda Yenileniyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yavuz sondaj gemisi Akdeniz için yola çıktı

Minik sincabın son hali duygulandırdı