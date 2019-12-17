Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8637
  • 6,5318
  • 278.442
  • 111730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 201 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

13-14-15 Aralık tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 5 düzensiz göç olayında toplam 201 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Meydana gelen olaylarda ayrıca 169 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatı gereği 169 adet can yeleği ise yed-i emin otoparkına bırakıldı.


Hande Erçel teyze oldu!
Naz Elmas hamile mi?
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
Ferhat ile Şirin dizisine flaş transfer!
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
<p>Karabeyoğlu, Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme (HURM) Projesi hakkında AA muhabirine yaptığı aç

´Bu Yaz Uzaya Çıkacak Roketin İlk Fırlatması Yapılacak´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyada 2019 nasıl geçti?