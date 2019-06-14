  • $5,9032
  • 6,6563
  • 256.732
  • 90.429
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 12:24 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 12:24

Çanakkale'de 12 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 12 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Koyunevi köyü açıklarında, lastik bot içinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla lastik bottaki Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve giyecek yardımı yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

Bu İlçeye Giden Pişman Dönmüyor!

<p>Sevimli köpeğin sahibini oyuncak köpekten kıskandığı o tatlı anlar</p>

Hayır Canım! Ne Kıskanması?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.