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  3. Çanakkale'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlarla geçmeye çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 3 operasyon düzenledi.

Yakalanan Afganistan uyruklu 105 düzensiz göçmen, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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