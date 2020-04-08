Camiler ne zaman açılacak? Ramazan'da camiler açılacak mı? Diyanet İşleri açıkladı…

Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Tüm Müslüman alemi Ramazan’ın gelişini heyecanla beklerken camiler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını da araştırmaya başladı. Ramazan ayında her akşam düzenli olarak Teravih namazı kılınıyor. Oysa dünyada ve Türkiye’de corona virüs salgını etkileri devam ederken camilerde cemaat ile kılınan namazlara da ara verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuya açıklık getirdi. Ramazan’da camiler açılacak mı? sorusu ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN’DA CAMİLER AÇILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu ve konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Erbaş, camiler ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattık. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da Teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak."

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaat de yapabiliriz" dedi.

CAMİLER AÇILACAK MI?

Camiler aslında tamamen kapalı değil; cuma günleri ve kandil geceleri hariç açık tutuluyor. Ancak cemaat ile birlikte namaz kılınmıyor. Cemaat namazlarına devam edilmesi ise salgının seyrine göre tekrar kararlaştırılacaktır.