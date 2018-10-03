Cami avlusunda kurşun yağmuruna tutuldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle meydanında bulunan Meydan Camii'nde gerçekleştirilen olayda 65 yaşındaki B.B. silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ağır yaralanan B.B., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 15 adet kovan tespit etti.

Yetkililer, silahlı saldırı sonrasında olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)