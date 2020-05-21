Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tam kapasiteyle hizmet vermeye başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Şehir hastanemizin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi, Sakura Japonya'yı temsil etmesini istedik." şeklinde açıklama yaptı. Çam ve Sakura ne demek? Başakşehir Şehir Hastanesi ismi Çam ve Sakura anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

SAKURA NE DEMEK?

Sakura, Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Sakuranın Türkçe anlamı kiraz çiçeğidir.

Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.

ÇAM NEDİR?

Çam, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen ad.

Türkiye'de hepsinin kısa sürgünleri iki yapraklı olan beş çam türü bulunur; sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam ve fıstık çamı. Ayrıca çamlar sonbaharda yapraklarını dökmezler.