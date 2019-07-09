Çalıların arasından ses geldi sonrası çok acı... Ağabey serbest

İskenderli köyü yakınlarında, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cengiz Pamukçuoğlu tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutmaya başladı. Karanlıkta çalılardan duyduğu hışırtıya doğru av tüfeğiyle ateş eden Cengiz Pamukçuoğlu, kendisine haber vermeden ormana mantar toplamaya giden kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'nu vurdu. Kız kardeşini kanlar içinde yerde gören Cengiz Pamukçuoğlu, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şengül Pamukçuoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cengiz Pamukçuoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cengiz Pamukçuoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Şengül Pamukçuoğlu'nun cenazesi ise öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)