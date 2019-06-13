  • $5,8319
  • 6,6035
  • 250.759
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 09:07 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:10

Çakmak gazı bomba gibi patladı, 2 genç ölümden döndü

Çakmak gazı bomba gibi patladı, 2 genç ölümden döndü

Sivas'ta bir otomobilde çakmak gazı patladı, 2 genç otomobilin içerisinde yaşanan patlama sonrası ölümden döndü. Patlama anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

 Edinilen bilgilere göre olay, saat 00.30 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi 26-6 sokakta meydana geldi. İddialara göre, sokak içerisinde park halinde bulunan 34 PS 2973 plakalı otomobilin içinde M.K. ve Y.K.'nin bulunduğu sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Sivas belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada otomobilde bulunan 2  gencin yaralandığı tespit etti. Yaralılar Sivas Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, patlama anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin içinin şiddetli bir şekilde patladığı ve patlama esnasında 2 kişinin otomobilden kendini dışarı attığı görüldü.

 Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın etkisiyle otomobilin camları kırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

 

Mide Kanseri Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

<p>Sakarya´nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki adet el yazması Te

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.