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  • Caddebostan'da şaşırtan manzara: Sahil renk değiştirdi
14 Aralık 2020 Pazartesi 09:26 | Son Güncelleme:

Caddebostan'da şaşırtan manzara: Sahil renk değiştirdi

Caddebostan'da şaşırtan manzara: Sahil renk değiştirdi
IHA

Caddebostan sahiline vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.

Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı. Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.

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