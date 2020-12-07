07 Aralık 2020 Pazartesi 21:36 | Son Güncelleme:
Cadde ve sokaklar göle döndü: Bodrum'u sağanak yağış vurdu
AA
Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı yollarda çökme meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
AA'da yer alan habere göre, ilçede akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.
Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.
Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.