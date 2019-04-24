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Buzdolabından yaptıkları saldan düşen kardeşler öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan düşen kardeşler öldü

Kütahya'da dün buzdolabı kasasından yaptıkları saldan düşüp boğularak hayatlarını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölen 2 gencin kardeş oldukları ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Sefa Sokor (23) ile Ali Rıza Sokor (21) eski bir buzdolabı kasasından yaptıkları salla dün Yedi Göller mevkiindeki gölete açıldı. Bir süre sonra salın alabora olması sonucu suya düşen gençler gölette kayboldu. Olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi, AFAD dalgıç ekipleri, 20 dakikalık çalışma sonucu gölete düşen gençlerin cesetlerini bularak karaya çıkardı. Polis, üzerilerinden kimlik çıkmayan gençlerin kimliğini ailenin güvenlik güçlerine kayıp bilgisi vermesiyle belirledi. Kardeş oldukları ortaya çıkan gençlerin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA

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