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Büyük Çamlıca Camii'nde tarihi kalabalık

Büyük Çamlıca Camii'nde tarihi kalabalık

Büyük Çamlıca Camii’nde tarihi bir kalabalık yaşandı. İstanbul İl Müftülüğü’nce düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’ne akın etti. Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu. O anlar İHA tarafından havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazında binlerce genci Büyük Çamlıca Camii’nde buluşturdu. Türkiye’nin en büyük camisi olma özelliğine sahip olan dev kompleks, sabah namazına akın eden gençler ve her yaştan vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu. Sabah namazını eda etmek isteyen vatandaşların yer bulmakta zorlanması üzerine sık sık anonslarla yer açıldı. Cami içine ve iç avluya sığmayan cemaat, dış avluda namaza durdu. Camideki tarihi kalabalık, İHA tarafından havadan görüntülendi.

“Gençlerimizle sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’nde buluşuyoruz” şeklinde duyurulan etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Namaz sonunda Prof. Dr. Erbaş vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

 (İHA)

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