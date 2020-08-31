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  3. Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlayan trafo paniğe neden oldu
31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:52 | Son Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlayan trafo paniğe neden oldu

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde sabah saatlerinde patlayan trafo, büyük paniğe neden oldu. Trafodaki patlama ise cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik trafosu bomba gibi patladı. 

İHA'da yer alan habere göre ; Olay Süleymaniye Mahallesi Funda Sokakta meydana geldi. Sabah 04:30'da henüz belirlenemeyen bir sebeple sokakta bulunan elektrik trafosu patladı. 

Uykuda olan mahalle halkı büyük bir panik yaşadı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. 

Haber verilmesi üzerine gelen ekipler olaya müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi. Ancak çok sayıda vatandaşın evlerindeki elektrikli cihazların zarar gördüğü öğrenildi.

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