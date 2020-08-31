Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlayan trafo paniğe neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik trafosu bomba gibi patladı.

İHA'da yer alan habere göre ; Olay Süleymaniye Mahallesi Funda Sokakta meydana geldi. Sabah 04:30'da henüz belirlenemeyen bir sebeple sokakta bulunan elektrik trafosu patladı.

Uykuda olan mahalle halkı büyük bir panik yaşadı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Haber verilmesi üzerine gelen ekipler olaya müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi. Ancak çok sayıda vatandaşın evlerindeki elektrikli cihazların zarar gördüğü öğrenildi.