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11 Haziran 2019 Salı 10:57 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 10:57

Bursa'nın barajlarında su seviyesi yüzde 90'a ulaştı

Bursa'nın barajlarında su seviyesi yüzde 90'a ulaştı

Bursa barajlarından sevindiren haber geldi. Barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Bursa'da hiç yağmur yağmasa bile Aralık ayına kadar yetecek su miktarı barajlarda birikti.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) aldığı bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 85, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 92.5 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 61 milyon 539 bin 632 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından şehre verilen su miktarının yaklaşık 344 bin metreküp olduğu açıklandı. 

Hiç yağmur yağmasa bile 2019 yılı Aralık ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti. 
(İHA) 

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