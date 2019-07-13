Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursalı börek ustasından Putin'e 'S-400' hediyesi

Bursalı börek ustasından Putin'e 'S-400' hediyesi

Bursalı börek ustasından Putin'e 'S-400' hediyesi

Bursalı börek ustası Hasan Acar (39), Rusya´nın S- 400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ıspanaklı börek gönderdi.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan S- 400 savunma sistemlerinin teslimatının başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için börek açtı. S- 400 savunma sisteminin ülke savunması için önemli bir girişim olduğunu söyleyen Acar, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, hem uzun yola dayanıklı olması hem de faydalı olması nedeniyle ıspanaklı börek göndermeyi tercih ettik. İnşallah Moskova'ya ve Putin'e kadar ulaşır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i misafir etmek istediğini de kaydeden Hasan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşekkür amaçlı gönderdiğim böreği kabul etmesini temenni ediyorum. Kargodaki arkadaşlar 6 günde ulaşacağını söyledi. Tecrübelerime dayanarak ıspanaklı böreğin 10 günlük ömrü olduğunu söyleyebilirim. Eğer böreğimiz ulaşmazsa ben kendilerine burada sıcak sıcak börek yapmak isterim."

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
<p>Rize’nin İkizdere İlçesi Çiçekli Köyü’nde babadan kalan ev üzerinden anlaşmazlığa düşen iki karde

Rize´de Şoke Eden Yapı: Baba Evini Motorlu Testereyle İkiye Böldüler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ankara ikinci el otomobil fiyatlarını yerinde inceledik

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları