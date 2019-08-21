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  3. Bursa'da taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

Bursa'da taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

Bursa'da taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Zafer Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden bazıları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taş ve sopalarla birbirlerini darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştıkları öne sürülen 18 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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AA

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