Bursa'da kan donduran olay!.. Başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu!

Kaldırımda başı gövdesinden ayrılmış yavru kediyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'deki Ahmet Akyollu Caddesi'den işe giderken geçen Sevinç Kaçar, kaldırımda, gövdesinden ayırılmış yavru kedi başını görünce durumu polise bildirdi. Kedi başını gören diğer kişiler de duruma tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan İnegöl'de, geçen günlerde bir yavru kedi, piknik alanında kimliği belirsiz kişilerce mangala koyulup, yakılmıştı.