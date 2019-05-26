Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa'da kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'da kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'da kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- İzmir karayolu Karacabey bağlantı yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Kubilay K. (29) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden Dursun D. (44) yönetimindeki 19 NE 959 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kubilay K. ile arkasında oturan arkadaşı Melih A. (24) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, ambulansla ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'ın mutlu anları
Şampiyonluk kutlamalarına İrem Derici damgası!
Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü
10 kiloluk kostüm!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Ataşehir´de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci katt

Ataşehir´de Yangında Can Pazarı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapadokya’daki bir ahırda bulundu

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler