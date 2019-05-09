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Bursa'da fabrikada patlama: 11 yaralı

Bursa'da fabrikada patlama: 11 yaralı

Bursa'da bir makina fabrikasının boyahanesinde patlama ve sonrasında çıkan yangında çoğunluğu dumandan etkilenen 11 işçi hastanelik oldu. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Cadde üzerindeki makine fabrikasında 16.15 sıralarında meydana geldi. Boyahane bölümünde boya malzemelerinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın fabrikada çalışanlar tarafından söndürüldü. Ancak patlama sonucu ve dumandan etkilenen 11 işçi 112 ambulanslarıyla hastanelere sevk edildiler. Yanık sebebiyle bir işcinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler Erdem B., İbrahim Ü., Serkan D. Bahri E. Aşkın S. Murat U. Recep T. Yunus Emre K. Yakup G. Fırat Ş. ve Orhan Ö. Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yara almadan kurtulanlar ise gözyaşlarına boğuldu.

(İHA)

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