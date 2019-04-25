Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Aydın'a eşya götüren Alamettin Kaymaz (54) idaresindeki 09 ABZ 564 plakalı kamyon, Bursa-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti bağlantı yolu virajında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada kamyonun yolun ortasına devrilmesi sonucu bağlantı yolu tamamen trafiğe kapandı, kamyonun dorsesindeki eşyalar da yola saçıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, güvenlik güçleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Devrilen kamyon çekici yardımıyla yolun kenarına alınarak, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra kamyon iki çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan kaldırıldı ve yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Kaymaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ve polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(AA)