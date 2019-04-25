Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8918
  • 6,5851
  • 241.599
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonun sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

x

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Aydın'a eşya götüren Alamettin Kaymaz (54) idaresindeki 09 ABZ 564 plakalı kamyon, Bursa-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti bağlantı yolu virajında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada kamyonun yolun ortasına devrilmesi sonucu bağlantı yolu tamamen trafiğe kapandı, kamyonun dorsesindeki eşyalar da yola saçıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, güvenlik güçleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Devrilen kamyon çekici yardımıyla yolun kenarına alınarak, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra kamyon iki çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan kaldırıldı ve yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Kaymaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ve polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Oyuncak bebekle annelik provası
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

insanların başına gelen en talihsiz olaylar