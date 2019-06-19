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Bursa'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Bursa'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta, silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boş arsada araç ile duvar arasında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerinde boş kovan bulan ekipler, cesedin Nazan Kırkgöz'e ait olduğunu belirledi.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Kırkgöz'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis ekiplerinin şüpheli yada şüphelilerin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor. 

AA

 

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